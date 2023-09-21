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Берлин выступил против предложения Зеленского о лишении России права вето в Совбезе ООН

21 сентября 2023 12:56
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Украина снова угодила в скандал. На этот раз с Германией. Берлин выступил против предложения Зеленского о лишении России права вето в Совбезе ООН, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

Берлин выступил против предложения Зеленского о лишении России права вето в Совбезе ООН-1

По ее словам, вопрос уже обсуждался с украинскими партнерами и Германией был дан четкий отказ. Не все, что Украина предлагает немецкому правительству, поддерживается в стране, сообщила Бербок. Ранее Зеленский в рамках выступления в Совбезе ООН заявил, что организация находится в «глухом углу», и связано это, по его мнению, с Россией.

# Международная политика # Анналена Бербок # Фотофакт

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