Украина снова угодила в скандал. На этот раз с Германией. Берлин выступил против предложения Зеленского о лишении России права вето в Совбезе ООН, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

По ее словам, вопрос уже обсуждался с украинскими партнерами и Германией был дан четкий отказ. Не все, что Украина предлагает немецкому правительству, поддерживается в стране, сообщила Бербок. Ранее Зеленский в рамках выступления в Совбезе ООН заявил, что организация находится в «глухом углу», и связано это, по его мнению, с Россией.