В Великобритании седьмая по значимости энергетическая компания объявила о банкротстве

Новости Великобритании. Нехватка запасов газа в Европе может привести к масштабным блэкаутам в регионе этой зимой. Еще одна из крупнейших энергетических компаний Британии объявила о банкротстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Она обслуживала около двух миллионов потребителей и была седьмой по значимости. Меры по ее защите от возможного разорения обсуждались на уровне правительства. Но все они оказались бессильны перед ростом цен на газ. А дефицит поставок вкупе с низким экспортом голубого топлива из России и растущим спросом означает, что цены останутся высокими и непредсказуемыми.