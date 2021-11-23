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В Великобритании седьмая по значимости энергетическая компания объявила о банкротстве

23 ноября 2021 06:42
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Новости Великобритании. Нехватка запасов газа в Европе может привести к масштабным блэкаутам в регионе этой зимой. Еще одна из крупнейших энергетических компаний Британии объявила о банкротстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Великобритании седьмая по значимости энергетическая компания объявила о банкротстве-1

Она обслуживала около двух миллионов потребителей и была седьмой по значимости. Меры по ее защите от возможного разорения обсуждались на уровне правительства. Но все они оказались бессильны перед ростом цен на газ. А дефицит поставок вкупе с низким экспортом голубого топлива из России и растущим спросом означает, что цены останутся высокими и непредсказуемыми.

В Великобритании седьмая по значимости энергетическая компания объявила о банкротстве-4

Руководство компании заявило, что не может справиться с возникшей ситуацией и капитулирует перед ней. Остается добавить, что с начала 2021 года по этой причине уже закрылись 25 энергетических компаний. И теперь британцы испытывают дрожь от возникшей проблемы: как согреть себя в морозы?

# Газ # Фотофакт

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