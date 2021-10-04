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В Тихий океан попало около 3 тысяч баррелей нефти, утечку до сих пор не локализовали

04 октября 2021 08:59
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Новости США. В США произошла утечка на нефтепроводе. Более 3 тысяч баррелей попало в Тихий океан в штате Калифорния. Длина нефтяного пятна составляет 12 километров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Тихий океан попало около 3 тысяч баррелей нефти, утечку до сих пор не локализовали-1

Экологическая катастрофа уже повлияла на местную фауну. Разлив привел к гибели рыб и птиц, нефть проникла в местный экологический заповедник. Власти отменили намеченные авиашоу, местным жителям предписано избегать зоны ЧП. Член конгресса США призвала американского президента объявить о ситуации крупного бедствия. Объявление подобного рода необходимо для задействования помощи и получения дополнительных средств от властей.  

В Тихий океан попало около 3 тысяч баррелей нефти, утечку до сих пор не локализовали-4

На данный момент специалисты занимаются ликвидацией последствий разлива нефти. По их заявлению, трубопровод отключен, водолазы все еще пытаются определить, где и почему произошла утечка, которая до сих пор не локализована. Национальный совет по безопасности на транспорте США направил специалистов для расследования произошедшего.  

# Экология # Фотофакт

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