В Тихий океан попало около 3 тысяч баррелей нефти, утечку до сих пор не локализовали

Новости США. В США произошла утечка на нефтепроводе. Более 3 тысяч баррелей попало в Тихий океан в штате Калифорния. Длина нефтяного пятна составляет 12 километров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Экологическая катастрофа уже повлияла на местную фауну. Разлив привел к гибели рыб и птиц, нефть проникла в местный экологический заповедник. Власти отменили намеченные авиашоу, местным жителям предписано избегать зоны ЧП. Член конгресса США призвала американского президента объявить о ситуации крупного бедствия. Объявление подобного рода необходимо для задействования помощи и получения дополнительных средств от властей.