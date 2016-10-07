Белорусский рекорд: 5-килограммовую свёклу вырастила жительница Стародорожского района

Новости Беларуси. Большой во всех смыслах урожай собрали в Стародорожском районе. Жительница деревни Языль Татьяна Порубова вырастила красную свеклу-гигант.

Вес овоща более 5 килограммов, а в обхвате он около 70 сантиметров.

Вырос рекордсмен без всякой химии. Хозяйка такой большой овощ вырастила впервые. Но что делать с необычным свеклой уже знает. У женщины пятеро детей, поэтому с гиганта можно будет наварить борща на всю большую семью. Пока же овощ хранится дома как эсканат, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Татьяна Порубова, жительница деревни Языль Стародорожского района:

Семена свеклы я покупала на базаре. Пачечку купила, посадила, и вот вырос такой урожай. Ничего такого я не делала: просто поливала, добавляла навоз в землю, прорывала и смотрела за ней. Можно и салатов наделать, и борща очень много, я думаю. На зиму бы хватило.

Николай Порубов, житель деревни Языль Стародорожского района:

Я очень люблю маме помогать. На следующий год выращу маме ещё больше.