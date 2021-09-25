В Великобритании люди в панике скупают бензин. Почему в стране не хватает топлива?

Новости Великобритании. В Великобритании люди в панике скупают бензин. Огромные очереди из автомобилей на АЗС выстраиваются по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Причина тому – закрытие колонок из-за нехватки водителей бензовозов. Сейчас как минимум на 50 заправках отмечен дефицит топлива, несмотря на то, что в самой стране его хватает. Министр транспорта уже попросил граждан не паниковать, а также рассказал, что в крайнем случае в качестве водителей могут быть привлечены военные.