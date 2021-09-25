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В Великобритании люди в панике скупают бензин. Почему в стране не хватает топлива?

25 сентября 2021 13:13
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Новости Великобритании. В Великобритании люди в панике скупают бензин. Огромные очереди из автомобилей на АЗС выстраиваются по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Причина тому – закрытие колонок из-за нехватки водителей бензовозов. Сейчас как минимум на 50 заправках отмечен дефицит топлива, несмотря на то, что в самой стране его хватает. Министр транспорта уже попросил граждан не паниковать, а также рассказал, что в крайнем случае в качестве водителей могут быть привлечены военные.

В Великобритании люди в панике скупают бензин. Почему в стране не хватает топлива?-1

Сложности с водителями возникли из-за Brexit и пандемии коронавируса. Компании не могут вести их найм из числа иностранцев.

# Бензин # Кристофер Грэйлинг # Фотофакт

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