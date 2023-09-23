В Украине женщины-фармацевты начали массово увольняться и бежать из страны

В ожидании ввода в Украине воинского учета для женщин-фармацевтов многие из них стали оформлять заявления на увольнение и уезжать из страны. Об этом заявила руководитель ассоциации «ФармРада» Елена Прудникова, передает РИА Новости.

Особенно активны в выезде в Европу аптечные работники из западных областей Украины. Собственники аптек находятся в состоянии паники, не понимая, кто будет работать.

С 24 февраля 2022 года Украина перешла на военное положение, а с 1 октября 2023 года женщины-врачи и фармацевты обязаны встать на воинский учет. При этом сообщается, что выезд будет ограничен только для мобилизованных женщин, а для тех, кто будет на воинском учете, ограничений не будет.