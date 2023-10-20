В Великобритании хирурги обучаются с помощью искусственного интеллекта

Новости Великобритании. Одна голова хорошо, а две, да и с искусственным интеллектом, еще лучше. Новые технологии помогают обучать хирургов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С их помощью специалисты могут более безопасно и эффективно проводить операции. Впрочем, это предположение экспертов еще необходимо доказать. Чем сейчас и занимаются в Британии. Систему разработали в лондонском колледже. Она способна выделять чувствительные или критические структуры мозга, чтобы привлечь к ним внимание хирурга.