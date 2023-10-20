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В Великобритании хирурги обучаются с помощью искусственного интеллекта

20 октября 2023 06:48
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Новости Великобритании. Одна голова хорошо, а две, да и с искусственным интеллектом, еще лучше. Новые технологии помогают обучать хирургов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С их помощью специалисты могут более безопасно и эффективно проводить операции. Впрочем, это предположение экспертов еще необходимо доказать. Чем сейчас и занимаются в Британии. Систему разработали в лондонском колледже. Она способна выделять чувствительные или критические структуры мозга, чтобы привлечь к ним внимание хирурга.

В Великобритании хирурги обучаются с помощью искусственного интеллекта-1

Искусственный интеллект – бесценный помощник в обучении нейрохирургов. По крайней мере, так считают разработчики. Авторы проекта уверяют: машину можно сравнить с опытным специалистом. Она проанализировала более 200 видеороликов из операционных.

# Искусственный интеллект # Новости Великобритании # Фотофакт

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