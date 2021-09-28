Прямой эфир

В Великобритании дефицит топлива. Без бензина уже половина АЗС

28 сентября 2021 09:27
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Европе продолжает обновлять рекорды стоимость газа. На открытии торгов на фьючерском рынке цена превысила 1 000 долларов за 1 000 кубометров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такого в истории еще не было. В целом за последнее время стоимость топлива увеличилась в 1,5 раза. Растет в цене и нефть. Марка Brent сегодня стоит более 80 долларов. Аналитики объясняют это перспективами повышенного спроса на сырье, в то время как предложение растет более медленными темпами.

В Великобритании дефицит топлива. Без бензина уже половина АЗС-1

В Великобритании после газового кризиса наступил новый, на этот раз топливный. Перебои с поставками бензина вызвали огромные очереди на заправках. Некоторые компании заявили, что без топлива уже половина АЗС.

Англичане дерутся в очередях на заправках, некоторые вооружены. На видео – случай на одной из станций. Власти Британии заявили, что никакого дефицита бензина в стране нет – в хранилищах его полно. А нехватку объясняют нездоровым ажиотажем. Людей призывают сохранять спокойствие и заправляться как обычно, а не впрок.

В Великобритании дефицит топлива. Без бензина уже половина АЗС-4

Перебои с поставками топлива вызваны дефицитом водителей бензовозов. Из-за Brexit и пандемии их гораздо меньше, чем необходимо. Решить эту проблему власти обещают за счет армии.

# Бензин # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Мощное землетрясение на Крите: повреждены десятки зданий, есть погибший
28 сентября 2021 06:27

Мощное землетрясение на Крите: повреждены десятки зданий, есть погибший

США снесли лагерь гаитянских беженцев на границе с Мексикой. Там жили 15 тысяч человек
28 сентября 2021 06:20

США снесли лагерь гаитянских беженцев на границе с Мексикой. Там жили 15 тысяч человек

YouTube запретил оспаривать итоги выборов в Германии и США. Хостинг блокирует материалы о возможной подтасовке голосования
27 сентября 2021 22:07

YouTube запретил оспаривать итоги выборов в Германии и США. Хостинг блокирует материалы о возможной подтасовке голосования