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США уменьшили требования к Украине за помощь до $ 100 млрд – Bloomberg

16 апреля 2025 08:27
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Киеву необходимо будет вернуть Вашингтону 100 млрд долларов, вместо 300 млрд, заявленных ранее. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на информационное агентство Bloomberg.

США уменьшили требования к Украине за помощь до $ 100 млрд – Bloomberg-1

Фото: Pinterest

Оценка помощи снижена ориентировочно до 100 млрд долларов. Это произошло по завершению переговорного процесса в столице США. Собеседник информагентства рассказал, что Белый дом принял решение смягчить требования к Киеву.

# Международная политика

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