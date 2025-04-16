США уменьшили требования к Украине за помощь до $ 100 млрд – Bloomberg

Киеву необходимо будет вернуть Вашингтону 100 млрд долларов, вместо 300 млрд, заявленных ранее. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на информационное агентство Bloomberg.

Оценка помощи снижена ориентировочно до 100 млрд долларов. Это произошло по завершению переговорного процесса в столице США. Собеседник информагентства рассказал, что Белый дом принял решение смягчить требования к Киеву.