В Варшаве мероприятия в память об авиакатастрофе под Смоленском перешли в столкновения с полицией

На улицы вышли противники карантинных ограничений и оппозиционеры, возмущенные проведением траурных мероприятий в период пандемии.

Новости Польши. Памятные мероприятия в Варшаве, приуроченные к 11-й годовщине авиакатастрофы под Смоленском, вылились в столкновения и задержания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Несколько десятков человек, выкрикивая антиправительственные лозунги, попытались подойти к памятнику погибшим в центре города. Они жгли файеры и взрывали петарды. В результате стычек с полицией несколько активистов задержаны.

Напомним, в авиакатастрофе под Смоленском погибли 96 человек, в том числе президент Польши Лех Качиньский.