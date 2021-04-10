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В Варшаве мероприятия в память об авиакатастрофе под Смоленском перешли в столкновения с полицией

10 апреля 2021 14:28
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Новости Польши. Памятные мероприятия в Варшаве, приуроченные к 11-й годовщине авиакатастрофы под Смоленском, вылились в столкновения и задержания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На улицы вышли противники карантинных ограничений и оппозиционеры, возмущенные проведением траурных мероприятий в период пандемии.

В Варшаве мероприятия в память об авиакатастрофе под Смоленском перешли в столкновения с полицией-1

Несколько десятков человек, выкрикивая антиправительственные лозунги, попытались подойти к памятнику погибшим в центре города. Они жгли файеры и взрывали петарды. В результате стычек с полицией несколько активистов задержаны.

Напомним, в авиакатастрофе под Смоленском погибли 96 человек, в том числе президент Польши Лех Качиньский.

В Варшаве мероприятия в память об авиакатастрофе под Смоленском перешли в столкновения с полицией-4

Официальная делегация направлялась в Катынь для участия в памятных мероприятиях. Крушение лайнера произошло при посадке в условиях плохой видимости.

# Акции протеста # Лех Качиньский # Фотофакт

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