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Глава ГУР Украины Буданов: американские танки Abrams долго не проживут

23 сентября 2023 11:09
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Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов считает, что ожидаемые Киевом танки Abrams на фронте проживут недолго, если будут применяться в общевойсковых боях. Об этом пишет РИА Новости.

Глава ГУР Украины Буданов: американские танки Abrams долго не проживут-1

Фото: Pixabay. Танк Abrams

Он также заметил, что ракеты большой дальности ATACMS не смогут изменить ситуацию на фронте, и Вашингтону следует предоставить сотни таких единиц оружия для достижения положительного эффекта. Буданов также отметил достоинства российской армии и затраты Украины на борьбу с ее авиацией.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что на следующей неделе Киев получит первые танки Abrams.

# Оружие и боеприпасы # Кирилл Буданов

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