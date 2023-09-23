Глава ГУР Украины Буданов: американские танки Abrams долго не проживут

Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов считает, что ожидаемые Киевом танки Abrams на фронте проживут недолго, если будут применяться в общевойсковых боях. Об этом пишет РИА Новости.

Он также заметил, что ракеты большой дальности ATACMS не смогут изменить ситуацию на фронте, и Вашингтону следует предоставить сотни таких единиц оружия для достижения положительного эффекта. Буданов также отметил достоинства российской армии и затраты Украины на борьбу с ее авиацией.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что на следующей неделе Киев получит первые танки Abrams.