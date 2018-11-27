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Рекламу вредной еды запретят в общественном транспорте Лондона

27 ноября 2018 12:10
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Новости Великобритании. С февраля 2019 года из общественного транспорта Лондона исчезнет реклама вредной еды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В частности, запрет будет действовать в метро, всех видах наземного и водного транспорта.

Рекламу вредной еды запретят в общественном транспорте Лондона-1

Исключением станут объявления сетей быстрого питания, продвигающих здоровую, полезную для здоровья продукцию. Подобный запрет также планируется ввести и в других регионах Соединённого Королевства.

Рекламу вредной еды запретят в общественном транспорте Лондона-4

Проведённые в октябре исследования показали, что в Лондоне более 37% детей в возрасте 10-11 лет имеют избыточный вес или страдают ожирением.

# Еда # Фотофакт

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