Рекламу вредной еды запретят в общественном транспорте Лондона

Новости Великобритании. С февраля 2019 года из общественного транспорта Лондона исчезнет реклама вредной еды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В частности, запрет будет действовать в метро, всех видах наземного и водного транспорта.

Исключением станут объявления сетей быстрого питания, продвигающих здоровую, полезную для здоровья продукцию. Подобный запрет также планируется ввести и в других регионах Соединённого Королевства.