22 человека стали жертвами взрыва и пожара у химзавода в Китае

Новости Китая. Взрыв и последующий пожар унесли жизни 22 человек в китайской провинции Хэбэй, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ЧП произошло у химического завода.

По предварительным данным, причиной взрыва стала детонация опасных веществ в грузовике, который подъезжал к предприятию. После этого вспыхнули другие автомобили. В общей сложности пламя уничтожило без малого 40 большегрузов и 12 легковушек. В больницу с места происшествия доставили свыше 20 пострадавших. Территория завода оцеплена. Здесь продолжают работать специалисты.