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22 человека стали жертвами взрыва и пожара у химзавода в Китае

28 ноября 2018 08:21
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Новости Китая. Взрыв и последующий пожар унесли жизни 22 человек в китайской провинции Хэбэй, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ЧП произошло у химического завода.

22 человека стали жертвами взрыва и пожара у химзавода в Китае-1

22 человека стали жертвами взрыва и пожара у химзавода в Китае-3

По предварительным данным, причиной взрыва стала детонация опасных веществ в грузовике, который подъезжал к предприятию. После этого вспыхнули другие автомобили. В общей сложности пламя уничтожило без малого 40 большегрузов и 12 легковушек. В больницу с места происшествия доставили свыше 20 пострадавших. Территория завода оцеплена. Здесь продолжают работать специалисты.

22 человека стали жертвами взрыва и пожара у химзавода в Китае-6

22 человека стали жертвами взрыва и пожара у химзавода в Китае-8

# Пожар # Фотофакт

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