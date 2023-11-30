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Лавров: Молдове уготована роль жертвы в гибридной войне с Россией

30 ноября 2023 14:45
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Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Молдова может стать очередной жертвой в гибридной войне против России, которую развязал Запад, и что НАТО и ЕС подрывают формат «5+2». Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что меморандум Козака, который мог бы урегулировать ситуацию в Молдове 20 лет назад, был сорван.

В переговорном процессе в формате «5+2» по урегулированию приднестровского конфликта принимают участие Кишинев и Тирасполь, Россия, Украина, ОБСЕ, ЕС и США.

В Приднестровье, где большую часть населения составляют русские и украинцы стремились к независимости от Молдовы еще до распада СССР.

# Международная политика # Сергей Лавров

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