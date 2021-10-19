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В Украине призывают срочно ввести режим ЧП из-за ситуации с газом

19 октября 2021 06:59
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Новости Украины. В украинской Раде призвали срочно ввести в стране чрезвычайное положение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причина – сложившаяся ситуация с газом. Судя по заявлениям депутатов, она приобретает масштабы национальной катастрофы.

В Украине призывают срочно ввести режим ЧП из-за ситуации с газом-1

Тревогу народных избранников понять можно. В стране полупустые хранилища и взлетевшие тарифы на тепло и горячую воду, которые становятся неподъемными для людей. По мнению депутатов, на зиму газа может не хватить. Раде предложили создать спецкомиссию, которая должна найти тех, кто сорвал план наполнения газохранилищ и привлечь их к уголовной ответственности. Возможно, в Раде и смогут ответить на вопрос «кто виноват». Но найти ответ на вопрос «что делать» будет сложнее.

# Газ # Фотофакт

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