В Тверской области более 18 тысяч жителей остались без электричества из-за налипания снега на проводах

Новости России. Последствия непогоды устраняют сразу в нескольких регионах России. Так, в Тверской области в результате аномального циклона более 18 тысяч жителей оказались без электричества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Масштабный блэкаут произошел из-за налипания мокрого снега на проводах. В восстановительных работах задействованы более 300 человек и свыше 120 единиц спецтехники.