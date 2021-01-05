В Тверской области более 18 тысяч жителей остались без электричества из-за налипания снега на проводах

Новости России. Последствия непогоды устраняют сразу в нескольких регионах России. Так, в Тверской области в результате аномального циклона более 18 тысяч жителей оказались без электричества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости России. Последствия непогоды устраняют сразу в нескольких регионах России. Так, в Тверской области в результате аномального циклона более 18 тысяч жителей оказались без электричества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Масштабный блэкаут произошел из-за налипания мокрого снега на проводах.
В восстановительных работах задействованы более 300 человек и свыше 120 единиц спецтехники.
Устраняют последствия стихии и в Псковской области. Обильные осадки обрушились на регион в минувшие выходные и оставили без электричества сотни семей.