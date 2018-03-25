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В Туркменистане проходят парламентские выборы: на 125 мест претендуют 300 кандидатов

25 марта 2018 11:48
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Новости Туркменистана. В Туркменистане выбирают новый состав парламента. На 125 мест претендуют около 300 кандидатов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В стране действуют три партии – Демократическая, Аграрная, Партия промышленников и предпринимателей.

В Туркменистане проходят парламентские выборы: на 125 мест претендуют 300 кандидатов-1

Для того чтобы победить кандидат должен получить более половины голосов избирателей, принявших участие в выборах. Итоги будут подведены Центральной избирательной комиссией не позднее, чем на седьмой день после голосования. Отметим, что в  Туркмении нет порога явки, поэтому при любой активности избирателей выборы будут признаны состоявшимися.

В Туркменистане проходят парламентские выборы: на 125 мест претендуют 300 кандидатов-4

# Фотофакт # Избирательная кампания в парламент

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