В Туркменистане проходят парламентские выборы: на 125 мест претендуют 300 кандидатов

Новости Туркменистана. В Туркменистане выбирают новый состав парламента. На 125 мест претендуют около 300 кандидатов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В стране действуют три партии – Демократическая, Аграрная, Партия промышленников и предпринимателей.

Для того чтобы победить кандидат должен получить более половины голосов избирателей, принявших участие в выборах. Итоги будут подведены Центральной избирательной комиссией не позднее, чем на седьмой день после голосования. Отметим, что в Туркмении нет порога явки, поэтому при любой активности избирателей выборы будут признаны состоявшимися.