На горнолыжном курорте у подножия Эльбруса снежная лавина накрыла автостоянку

При этом инфраструктура и социально значимые объекты не пострадали По предварительным данным под завалами оказалось по меньшей мере 15 машин. На месте инцидента работают спасатели, которым предстоит выяснить, сколько именно машин погребено под снегом и не находились ли внутри люди. Под сошедшей лавиной оказалось примерно половина стоянки.