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На горнолыжном курорте у подножия Эльбруса снежная лавина накрыла автостоянку

24 марта 2018 18:24
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Новости России. Снежная лавина накрыла автостоянку на горнолыжном курорте у подножия Эльбруса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На горнолыжном курорте у подножия Эльбруса снежная лавина накрыла автостоянку-1

При этом инфраструктура и социально значимые объекты не пострадали По предварительным данным под завалами оказалось по меньшей мере 15 машин. На месте инцидента работают спасатели, которым предстоит выяснить, сколько именно машин погребено под снегом и не находились ли внутри люди. Под сошедшей лавиной оказалось примерно половина стоянки.

На горнолыжном курорте у подножия Эльбруса снежная лавина накрыла автостоянку-3

На горнолыжном курорте у подножия Эльбруса снежная лавина накрыла автостоянку-5

# Фотофакт # Горы и скалы

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