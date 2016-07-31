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В Турции закроют все военные академии, а разведка и армия будут подчиняться непосредственно Президенту – решение Эрдогана

31 июля 2016 14:03
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Новости Турции. В Турции закроют все военные академии. Президент страны Эрдоган пошел на такие меры после попытки переворота в государстве. На месте высших учебных заведений для будущих офицеров появится Национальный университет обороны.

Однако это еще не все. Глава Турции решил серьезно реформировать Вооруженные Силы страны: будут внесены поправки в Конституцию, чтобы перевести разведку и армию в подчинение непосредственно Президента.

По мнению турецкого правительства, это не только обезопасит Анкару от повторных путчей, но и повысит эффективность обороны страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# военный переворот в Турции

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