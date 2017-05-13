В Турции разбился туристический микроавтобус

Новости Турции. Среди пассажиров туристического микроавтобуса, который разбился в Турции,
белорусов не было. Такую предварительную информацию опубликовал МИД нашей страны.
Новости Турции. Среди пассажиров туристического микроавтобуса, который разбился в Турции,
белорусов не было. Такую предварительную информацию опубликовал МИД нашей страны.
Авария, в которой погибли не менее 20 человек, произошла недалеко от курортного Мармариса.
Водитель микроавтобуса потерял управление на опасном повороте горной дороги, в результате чего машина перевернулась.
Всего в автобусе было 30 пассажиров, в основном женщины,
сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.