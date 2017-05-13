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В Турции разбился туристический микроавтобус

13 мая 2017 13:46
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Новости Турции. Среди пассажиров туристического  микроавтобуса, который разбился в Турции,

белорусов не было. Такую предварительную информацию опубликовал МИД нашей страны.

В Турции разбился туристический микроавтобус-1

Авария, в которой погибли не менее 20 человек, произошла недалеко от курортного Мармариса. 

В Турции разбился туристический микроавтобус-3

Водитель микроавтобуса потерял управление на опасном повороте горной дороги, в результате чего машина перевернулась.

Всего в автобусе было 30 пассажиров, в основном женщины,

сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Фотофакт # Аварии в Турции

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