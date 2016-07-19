В Турции окончательно подавлен путч: задержаны 7500 человек

К настоящему моменту в Турции подавлены последние очаги сопротивления, которое оказывали путчисты.

Власти страны занялись активной чисткой.

Ей подверглись не только армейские и полицейские структуры, но также и органы госуправления. Отстранены от работы почти 3 тысячи судей, 80 управленцев из числа руководителей провинций. Даже в министерстве финансов нашлись 1500 сочувствующих путчу. Их отстранили от работы.

В общей сложности, задержаны 7500 человек.

В ходе подавления путча убиты 24 его организатора. Всего же жертв мятежа насчитывают более 200, 1500 тысячи человек были ранено.

Обнаружилось также, что исчезли неведомо куда 14 кораблей ВМФ и десятки вертолетов.

Возможно, мятежники просто ударились на них в бегство: например, в Грецию или в Сирию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.