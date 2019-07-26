В Тунисе назначили дату досрочных выборов президента

Новости Туниса. Они пройдут 15 сентября. Ранее голосование планировалось провести 17 ноября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Его пришлось перенести в связи со смертью президента страны. Беджи Каид Эс-Себси скончался накануне в столичном военном госпитале. Ему было 92 года.