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В Тунисе назначили дату досрочных выборов президента

26 июля 2019 09:15
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Новости Туниса. Они пройдут 15 сентября. Ранее голосование планировалось провести 17 ноября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Тунисе назначили дату досрочных выборов президента-1

Его пришлось перенести в связи со смертью президента страны. Беджи Каид Эс-Себси скончался накануне в столичном военном госпитале. Ему было 92 года.

В Тунисе назначили дату досрочных выборов президента-4

Исполняющим обязанности президента стал спикер парламента Мухаммед ан-Насер. Согласно Конституции Туниса, он может занимать эту должность не более 90 дней. Церемония прощания с главой государства пройдет 27 июля. В стране объявлен 7-дневный траур.

# Выборы # Беджи Каид эс-Себси # Мухаммед ан-Насер # Фотофакт

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