В Тунисе назначили дату досрочных выборов президента

Новости Туниса. Они пройдут 15 сентября. Ранее голосование планировалось провести 17 ноября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Туниса. Они пройдут 15 сентября. Ранее голосование планировалось провести 17 ноября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Его пришлось перенести в связи со смертью президента страны. Беджи Каид Эс-Себси скончался накануне в столичном военном госпитале. Ему было 92 года.
Исполняющим обязанности президента стал спикер парламента Мухаммед ан-Насер. Согласно Конституции Туниса, он может занимать эту должность не более 90 дней. Церемония прощания с главой государства пройдет 27 июля. В стране объявлен 7-дневный траур.