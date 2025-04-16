В Техасе подросток открыл огонь в школе. Есть раненые

Очередной случай массовой стрельбы в США. Драматические события развернулись в Техасе. В городе Даллас подросток открыл огонь по ученикам одной из средних школ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ранения получили четыре человека. Сам нападавший скрылся с места происшествия. Прибывшие на место наряды полиции провели экстренную эвакуацию школьников и персонала учебного заведения. В момент ЧП там находились около тысячи человек. Пострадавших доставили в больницу. Их жизни вне опасности.

Спустя несколько часов поисков подозреваемый был задержан. Его личность и мотивы не раскрываются. Сейчас следователи выясняют, как молодой человек смог пронести оружие в школу. В целях безопасности занятия в учебном заведении отменены до конца недели.