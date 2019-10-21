В Техасе более 100 тысяч человек остались без электричества

Новости США. Торнадо оставил без электричества более 100 тысяч человек в различных округах американского Техаса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Стихия обрушилась на штат вечером 20 октября.

Сильнейший ветер повалил множество деревьев и столбов, частично разрушены оказались несколько десятков зданий. За помощью к медикам с различными травмами обратились около 10 американцев.