В Техасе более 100 тысяч человек остались без электричества

Новости США. Торнадо оставил без электричества более 100 тысяч человек в различных округах американского Техаса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Стихия обрушилась на штат вечером 20 октября.
Новости США. Торнадо оставил без электричества более 100 тысяч человек в различных округах американского Техаса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Стихия обрушилась на штат вечером 20 октября.
Сильнейший ветер повалил множество деревьев и столбов, частично разрушены оказались несколько десятков зданий. За помощью к медикам с различными травмами обратились около 10 американцев.
В 6 школах сегодня отменены занятия. В аэропортах Далласа сообщают о задержках рейсов. Сотрудники полиции и пожарной службы оценивают ущерб, причиненный стихией.