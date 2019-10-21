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В Техасе более 100 тысяч человек остались без электричества

21 октября 2019 12:22
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Новости США. Торнадо оставил без электричества более 100 тысяч человек в различных округах американского Техаса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Стихия обрушилась на штат вечером 20 октября.

В Техасе более 100 тысяч человек остались без электричества-1

Сильнейший ветер повалил множество деревьев и столбов, частично разрушены оказались несколько десятков зданий. За помощью к медикам с различными травмами обратились около 10 американцев.

В Техасе более 100 тысяч человек остались без электричества-4

В 6 школах сегодня отменены занятия. В аэропортах Далласа сообщают о задержках рейсов. Сотрудники полиции и пожарной службы оценивают ущерб, причиненный стихией.

# Торнадо в США # Фотофакт

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