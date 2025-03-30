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В Мьянме спасли мужчину, который 40 часов провёл под завалами

30 марта 2025 10:48
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Число жертв глобального природного катаклизма в Мьянме продолжает расти. Мощнейшее землетрясение унесло свыше тысячи 700 жизней. О судьбе порядка 300 местных жителей ничего неизвестно. Их пытаются разыскать спасатели. Беларусь – не единственная страна, которая откликнулась на зов о помощи. В Мьянме уже работают специалисты из России, США, Индии и Китая, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Мьянме спасли мужчину, который 40 часов провёл под завалами-2

Шансы обнаружить выживших под завалами с каждым днем угасают, однако прибытие международных команд дает надежду родственникам пропавших без вести. Этим утром спасли мужчину, который почти 40 часов провел под завалами. Китайский поисковый отряд работал на месте обрушения больницы. Первый этаж здания был полностью разрушен, а пациенты оказались в бетонной ловушке. Специалисты услышали мужчину и смогли эвакуировать пострадавшего.

В Мьянме спасли мужчину, который 40 часов провёл под завалами-4

Мы спасли его не в одиночку. Для проведения этой операции потребовалось 15 членов как спасательной команды Сингапура, так и местной. Операция по спасению этого человека заняла у нас 24 часа, пришлось прибегнуть к режущему оборудованию, чтобы пробить бетон. Сейчас мужчина остается в стабильном состоянии и был доставлен в больницу.

# Землетрясение # МЧС

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