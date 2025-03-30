В Мьянме спасли мужчину, который 40 часов провёл под завалами

Число жертв глобального природного катаклизма в Мьянме продолжает расти. Мощнейшее землетрясение унесло свыше тысячи 700 жизней. О судьбе порядка 300 местных жителей ничего неизвестно. Их пытаются разыскать спасатели. Беларусь – не единственная страна, которая откликнулась на зов о помощи. В Мьянме уже работают специалисты из России, США, Индии и Китая, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Шансы обнаружить выживших под завалами с каждым днем угасают, однако прибытие международных команд дает надежду родственникам пропавших без вести. Этим утром спасли мужчину, который почти 40 часов провел под завалами. Китайский поисковый отряд работал на месте обрушения больницы. Первый этаж здания был полностью разрушен, а пациенты оказались в бетонной ловушке. Специалисты услышали мужчину и смогли эвакуировать пострадавшего.