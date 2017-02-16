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В Таиланде столкнулись микроавтобус и цементовоз: 10 человек погибли

16 февраля 2017 08:38
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Новости Таиланда. 10 человек погибли в результате ДТП на севере Таиланда. Еще четверо получили ранения.

На трассе столкнулись цементовоз и микроавтобус, после чего в них врезались еще два автомобиля.

По данным полиции, водитель грузовика хотел уйти от столкновения с мотоциклом, который пытался его подрезать. Однако он не справился с управлением, и машину вынесло на встречную полосу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Водитель цементовоза и все пассажиры, находившиеся в микроавтобусе, погибли на месте.

# Фотофакт # Авария в Таиланде

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