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Дефицит угля: Украина вводит режим ЧП в энергетике

16 февраля 2017 07:08
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Новости Украины. Украина ввела режим чрезвычайного положения из-за дефицита угля. Проблемы возникли в связи с блокадой поставок полезных ископаемых из Донбасса. По словам премьера Владимира Гройсмана,

торговая блокада неподконтрольных Киеву территорий Донбасса приведет к остановке металлургических предприятий и подрыву экономики страны.

Причиной энергетического кризиса стала нехватка антрацита, который используется на украинских энергогенерирующих станциях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Война в Украине

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