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В связи с трагедий в Баку Александр Лукашенко направил соболезнования президенту Азербайджана

02 марта 2018 17:49
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Новости Азербайджана. К зарубежным новостям. Трагедия произошла этим утром в Баку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В связи с трагедий в Баку Александр Лукашенко направил соболезнования президенту Азербайджана -1

Из-за пожара в наркодиспансере погибли 24 человека. Более 30 удалось спасти, трое из них сейчас под наблюдением медиков. Огонь вспыхнул в крыле здания, где находились лежачие больные. Из-за сильного ветра пламя быстро распространилось по всему центру. Из-за этого спасатели долгое время не могли провести эвакуацию.

В связи с трагедий в Баку Александр Лукашенко направил соболезнования президенту Азербайджана -3

К настоящему моменту возгорание локализовано. Причины пожара выясняются. Одна из версий – неисправность электрооборудования. Работы на месте ЧП продолжаются.

В связи с трагедий в Баку Александр Лукашенко направил соболезнования президенту Азербайджана -5

В связи с трагедий в Баку Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование своему азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву. А также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

# Фотофакт # Беларусь-Азербайджан

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