В связи с трагедий в Баку Александр Лукашенко направил соболезнования президенту Азербайджана

Новости Азербайджана. К зарубежным новостям. Трагедия произошла этим утром в Баку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за пожара в наркодиспансере погибли 24 человека. Более 30 удалось спасти, трое из них сейчас под наблюдением медиков. Огонь вспыхнул в крыле здания, где находились лежачие больные. Из-за сильного ветра пламя быстро распространилось по всему центру. Из-за этого спасатели долгое время не могли провести эвакуацию.

К настоящему моменту возгорание локализовано. Причины пожара выясняются. Одна из версий – неисправность электрооборудования. Работы на месте ЧП продолжаются.