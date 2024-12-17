В строительном секторе Великобритании прогнозируется нехватка 500 тыс. рабочих

В строительном секторе Великобритании назревает кризис. Там прогнозируется нехватка 500 тысяч рабочих, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проблема связана с тем, что около половины строителей предпенсионного возраста. В результате под угрозой срыва план правительства по возведению полутора миллионов домов к концу десятилетия. Эксперты утверждают, что британская система образования не обеспечивает новое поколение специалистов необходимыми навыками.