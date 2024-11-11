В Стамбуле на полной скорости перевернулся автобус – есть жертвы

Два человека погибли, еще 15 пострадали в ДТП в Стамбуле. Там на полной скорости перевернулся автобус, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Спасателям понадобилось около часа, чтобы достать всех пассажиров из разбитого салона. В момент ЧП там находились 33 человека. Полиция выясняет обстоятельства происшествия. По предварительным данным, виновником аварии стал водитель, который не справился с управлением на скользкой дороге.