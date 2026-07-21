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Аграрный сектор Молдовы оказался на грани катастрофы из-за острого дефицита горючего

21 июля 2026 06:05
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Аграрный сектор Молдовы оказался на грани катастрофы из-за острого дефицита горючего в разгар уборочной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Аграрный сектор Молдовы оказался на грани катастрофы из-за острого дефицита горючего-2

Фермеры не могут купить дизельное топливо: на оптовом рынке, цены искусственно завышены либо поставщики заявляют об отсутствии запасов. Ассоциации аграриев требуют расследования – они подозревают картельный сговор. Регулирующие органы подтвердили, что запасов солярки хватит лишь на 8 дней.

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