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Испанца оштрафовали на 45 тысяч евро за выброшенный холодильник

07 августа 2019 12:48
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Новости Испании. Попал на кругленькую сумму: испанец сбросил в обрыв холодильник и был оштрафован на 45 тысяч евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Испанца оштрафовали на 45 тысяч евро за выброшенный холодильник-1

Свои действия мужчина снял на камеру телефона, а затем выложил запись в интернет. Публикация очень заинтересовала местную полицию.

Испанца оштрафовали на 45 тысяч евро за выброшенный холодильник-4

Спустя несколько дней правоохранители нашли мужчину. Им оказался работник одной из фирм, которая занимается продажей бытовой техники. За загрязнение окружающей среды нарушителю выписали крупный штраф, а также заставили вытаскивать холодильник с оврага вручную.

Испанца оштрафовали на 45 тысяч евро за выброшенный холодильник-7

# Экология # Фотофакт

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