Испанца оштрафовали на 45 тысяч евро за выброшенный холодильник

Новости Испании. Попал на кругленькую сумму: испанец сбросил в обрыв холодильник и был оштрафован на 45 тысяч евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Свои действия мужчина снял на камеру телефона, а затем выложил запись в интернет. Публикация очень заинтересовала местную полицию.