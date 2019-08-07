Испанца оштрафовали на 45 тысяч евро за выброшенный холодильник

Новости Испании. Попал на кругленькую сумму: испанец сбросил в обрыв холодильник и был оштрафован на 45 тысяч евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Испании. Попал на кругленькую сумму: испанец сбросил в обрыв холодильник и был оштрафован на 45 тысяч евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Свои действия мужчина снял на камеру телефона, а затем выложил запись в интернет. Публикация очень заинтересовала местную полицию.
Спустя несколько дней правоохранители нашли мужчину. Им оказался работник одной из фирм, которая занимается продажей бытовой техники. За загрязнение окружающей среды нарушителю выписали крупный штраф, а также заставили вытаскивать холодильник с оврага вручную.