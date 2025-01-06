В США в ряде штатов объявили ЧП из-за снежного шторма

В магазинах США, как и на улицах отдельных штатов, впору объявлять штормовое предупреждение. Американцы вихрем проносятся по супермаркетам и сметают все на своем пути, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жители боятся, что скоро из дома и вовсе выйти не получится. Погода, мягко говоря, не подарок. Поэтому на всякий случай закупиться лучше заранее. Напомним, что США накрывает самый мощный снежный шторм за последнее десятилетие. Буря уже затронула северные регионы, а 6 января дойдет до центральных, а к концу недели и до южных штатов. Всего в зоне риска находятся порядка 60 миллионов человек. В ряде штатов уже объявили чрезвычайное положение.