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В США в ряде штатов объявили ЧП из-за снежного шторма

06 января 2025 10:36
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В магазинах США, как и на улицах отдельных штатов, впору объявлять штормовое предупреждение. Американцы вихрем проносятся по супермаркетам и сметают все на своем пути, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В США в ряде штатов объявили ЧП из-за снежного шторма-2

Жители боятся, что скоро из дома и вовсе выйти не получится. Погода, мягко говоря, не подарок. Поэтому на всякий случай закупиться лучше заранее. Напомним, что США накрывает самый мощный снежный шторм за последнее десятилетие. Буря уже затронула северные регионы, а 6 января дойдет до центральных, а к концу недели и до южных штатов. Всего в зоне риска находятся порядка 60 миллионов человек. В ряде штатов уже объявили чрезвычайное положение.

# Природные явления # Новости США

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