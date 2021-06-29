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В США в результате обрушения многоэтажки погибли 11 человек

29 июня 2021 08:39
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Новости США. Растет число жертв обрушения многоэтажного жилого дома в американской Флориде. В списке погибших – 11 человек. Судьба еще более чем 150 остается неизвестной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В США в результате обрушения многоэтажки погибли 11 человек-1

На месте происшествия продолжается поисково-спасательная операция. Завалы разбирают сотни человек, в том числе специалисты из Мексики и Израиля. Осложняют ситуацию тяжелые погодные условия, сильный ветер и дожди.

В США в результате обрушения многоэтажки погибли 11 человек-4

Трагический инцидент произошел на минувшей неделе. Из 130 квартир высотки полностью разрушенными оказались около половины. Выяснилось, что три года назад в здании обнаружили серьезные повреждения. Жильцы планировали провести ремонт. Точные причины ЧП предстоит установить специалистам. Власти штата между тем начали проверку состояния других жилых зданий в округе.

# Обрушение дома # Фотофакт

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