В США в результате обрушения многоэтажки погибли 11 человек

Новости США. Растет число жертв обрушения многоэтажного жилого дома в американской Флориде. В списке погибших – 11 человек. Судьба еще более чем 150 остается неизвестной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. Растет число жертв обрушения многоэтажного жилого дома в американской Флориде. В списке погибших – 11 человек. Судьба еще более чем 150 остается неизвестной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На месте происшествия продолжается поисково-спасательная операция. Завалы разбирают сотни человек, в том числе специалисты из Мексики и Израиля. Осложняют ситуацию тяжелые погодные условия, сильный ветер и дожди.
Трагический инцидент произошел на минувшей неделе. Из 130 квартир высотки полностью разрушенными оказались около половины. Выяснилось, что три года назад в здании обнаружили серьезные повреждения. Жильцы планировали провести ремонт. Точные причины ЧП предстоит установить специалистам. Власти штата между тем начали проверку состояния других жилых зданий в округе.