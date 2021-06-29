В США в результате обрушения многоэтажки погибли 11 человек

Новости США. Растет число жертв обрушения многоэтажного жилого дома в американской Флориде. В списке погибших – 11 человек. Судьба еще более чем 150 остается неизвестной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На месте происшествия продолжается поисково-спасательная операция. Завалы разбирают сотни человек, в том числе специалисты из Мексики и Израиля. Осложняют ситуацию тяжелые погодные условия, сильный ветер и дожди.