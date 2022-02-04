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В США снежный шторм. Авиакомпании отменили около 5000 рейсов

04 февраля 2022 09:42
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Новости США. Более 300 тысяч человек остались без электричества из-за снежного шторма, который обрушился на центральную часть США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ветер, порывы которого достигали 57 километров в час, и мощный снегопад заблокировали работу аэропортов.  

В США снежный шторм. Авиакомпании отменили около 5000 рейсов-1

Авиакомпании вынуждены были отменить около 5 000 рейсов. Практически прервано и автомобильное сообщение. Многие шоссе превратились в каток, там образовались многокилометровые пробки. В нескольких штатах отменены занятия в школах. Синоптики предупреждают, что 4 февраля метеоусловия не изменятся.  

# Снегопады # Фотофакт

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