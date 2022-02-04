В США снежный шторм. Авиакомпании отменили около 5000 рейсов

Новости США. Более 300 тысяч человек остались без электричества из-за снежного шторма, который обрушился на центральную часть США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ветер, порывы которого достигали 57 километров в час, и мощный снегопад заблокировали работу аэропортов.