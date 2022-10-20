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В США признали недееспособность своей армии

20 октября 2022 09:30
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Новости США. В Соединенных Штатах признали недееспособность своей армии. Американские войска больше не в силах обеспечить безопасность страны. Такие данные содержатся в отчете стратегического института США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В США признали недееспособность своей армии-1

Эксперты отметили слабый потенциал практически всех родов войск. Низкая боеготовность у военно-космических и военно-морских сил, а ВВС страны и вовсе не готовы выполнить боевые задачи. Кроме того, армия испытывает кадровый дефицит. В сухопутных войсках недобор составляет 15 тысяч человек, нацгвардия не может найти 7 тысяч солдат, ВВС и флот обеспечены кадрами на 10 %, а морская пехота лишь на треть.

Возникли проблемы и с техническим оснащением. Кроме того, у Пентагона нет возможности модернизовать ядерное оружие. По заключению экспертов, американская армия еще никогда не была такой слабой.

# Армия # Новости США # Фотофакт

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