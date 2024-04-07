В США при стрельбе в баре убиты 2 человека

Новости США. Два человека убиты при стрельбе в одном из баров в небольшом городке Дорал в американском штате Флорида, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Перестрелка вспыхнула из-за ссоры между посетителями заведения. Один из мужчин неожиданно выхватил пистолет и открыл огонь. Ранения получили шесть человек – случайные свидетели происшествия. Был застрелен и охранник бара. Самого стрелка ликвидировали прибывшие на место полицейские. Его личность устанавливается. Раненым оказывают срочную медицинскую помощь в госпитале.