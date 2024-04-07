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В США при стрельбе в баре убиты 2 человека

07 апреля 2024 10:44
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Новости США. Два человека убиты при стрельбе в одном из баров в небольшом городке Дорал в американском штате Флорида, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В США при стрельбе в баре убиты 2 человека-1

Перестрелка вспыхнула из-за ссоры между посетителями заведения. Один из мужчин неожиданно выхватил пистолет и открыл огонь. Ранения получили шесть человек – случайные свидетели происшествия. Был застрелен и охранник бара. Самого стрелка ликвидировали прибывшие на место полицейские. Его личность устанавливается. Раненым оказывают срочную медицинскую помощь в госпитале.

# Стрельба в США # Новости США

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