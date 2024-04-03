В США после сильных ливней прямо в океан рухнул участок трассы

В США размыло дорогу. Большой участок трассы рухнул в океан после сильных ливней в штате Калифорния, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ловушке оказались почти полторы тысячи человек. Сейчас движение по шоссе разрешено в одну сторону. Водителей призвали не пользоваться этим маршрутом. Пока неизвестно, сколько времени займет ремонт дороги.