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В США после сильных ливней прямо в океан рухнул участок трассы

03 апреля 2024 07:37
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В США размыло дорогу. Большой участок трассы рухнул в океан после сильных ливней в штате Калифорния, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В США после сильных ливней прямо в океан рухнул участок трассы-1

В ловушке оказались почти полторы тысячи человек. Сейчас движение по шоссе разрешено в одну сторону. Водителей призвали не пользоваться этим маршрутом. Пока неизвестно, сколько времени займет ремонт дороги.

# Авария

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