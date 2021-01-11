В США после штурма Капитолия возбудили 25 дел о внутреннем терроризме

Новости США. После беспорядков в здании Конгресса США было возбуждено 25 дел о внутреннем терроризме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. После беспорядков в здании Конгресса США было возбуждено 25 дел о внутреннем терроризме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
О подготовке к штурму Капитолия в ФБР знали заранее. Там владели информацией об ультраправых экстремистах, которые планировали нападение. Кроме того, руководство полиции Нью-Йорка предупредило об этом правоохранителей и местные власти. Однако никаких действий, похоже, не было предпринято.
Сейчас речь идет об усилении мер безопасности во время инаугурации избранного президента США. Минобороны осведомлены о возможных угрозах, исходящих от террористов.
Напомним, во время протестов 6 января погибли пять человек, в том числе один полицейский.