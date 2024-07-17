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В США полиция застрелила мужчину с ножом недалеко от места съезда республиканцев

17 июля 2024 08:40
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Очередной громкий инцидент, косвенно связанный с Трампом, произошел в США. В городе Милуоки штат Висконсин был застрелен человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В США полиция застрелила мужчину с ножом недалеко от места съезда республиканцев-1

Это произошло в нескольких километрах от места проведения съезда Республиканской партии, где присутствовал экс-глава Белого дома. Во время патрулирования полицейские заметили мужчину, который показался им подозрительным. После попытки остановить его прохожий повернулся к ним. Полицейские открыли по нему огонь на поражение. В Милуоки сейчас усилены меры безопасности после попытки покушения на кандидата в президенты Дональда Трампа. Для охраны порядка в город прибыли более 4,5 тысячи полицейских.

# Стрельба в США # Новости США

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