В США полиция застрелила мужчину с ножом недалеко от места съезда республиканцев

Очередной громкий инцидент, косвенно связанный с Трампом, произошел в США. В городе Милуоки штат Висконсин был застрелен человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это произошло в нескольких километрах от места проведения съезда Республиканской партии, где присутствовал экс-глава Белого дома. Во время патрулирования полицейские заметили мужчину, который показался им подозрительным. После попытки остановить его прохожий повернулся к ним. Полицейские открыли по нему огонь на поражение. В Милуоки сейчас усилены меры безопасности после попытки покушения на кандидата в президенты Дональда Трампа. Для охраны порядка в город прибыли более 4,5 тысячи полицейских.