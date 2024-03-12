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В США найден мертвым инженер Boeing, который говорил о нарушениях в компании

12 марта 2024 11:12
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Бывший инженер компании Boeing Джон Барнетт, ранее выражавший обеспокоенность качеством процесса сборки самолетов, был обнаружен в своей машине мертвым после дачи показаний в суде на компанию. Об этом пишет РИА Новости.

По данным полиции, причина смерти – ранение, нанесенное самому себе. Умер Барнетт во время судебного разбирательства, связанного с его заявлениями о том, что на Boeing 787 Dreamliner устанавливались некачественные детали.

Администрация гражданской аэронавтики США поддержала некоторые из его заявлений и требовала от Boeing принять меры. FAA также заявила, что не позволит Boeing расширить производство самолетов серии MAX после инцидента с Boeing 737 MAX 9.

# Самолет

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