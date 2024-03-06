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В США на складе с горючим прогремел мощный взрыв

06 марта 2024 07:46
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Мощный взрыв прогремел на складе горючих материалов в штате Мичиган, после чего здание охватило пламя. В результате ЧП погиб человек. Во многих домах взрывной волной выбило стекла, а жители даже ощущали подземные толчки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В США на складе с горючим прогремел мощный взрыв-1

Прибывшие спасатели не могли приступить к тушению огня из-за постоянно детонирующих баллонов и емкостей с химикатами. Их обломки разлетались в радиусе полутора километров от места происшествия. Пожарные пытались ликвидировать возгорание всю ночь, однако безуспешно. Здание полностью уничтожено. Однако говорить, что опасность миновала, еще рано. По данным полицейского управления, последствия ЧП могут угрожать здоровью людей и экологии. Сейчас специалисты исследуют качество воздуха.

# Взрыв # Новости США

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