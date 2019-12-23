В США из-за тумана столкнулись 69 автомобилей

Новости США. Полсотни человек пострадали в результате крупного ДТП в США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В штате Вирджиния вследствие цепной реакции столкнулись 69 автомобилей.
Новости США. Полсотни человек пострадали в результате крупного ДТП в США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В штате Вирджиния вследствие цепной реакции столкнулись 69 автомобилей.
Причиной аварии стали гололедица и туман. Из-за массового ДТП движение транспорта в обоих направлениях было временно парализовано. На месте происшествия продолжают работать специалисты. Пострадавшие находятся в больнице. Некоторые – в тяжёлом состоянии.