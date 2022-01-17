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В США из-за снежной бури отменили тысячи авиарейсов, почти прервано автосообщение

17 января 2022 09:22
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Новости США. Почти три тысячи авиарейсов отменили в США, где на Восточное побережье обрушился мощный снежный шторм, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В США из-за снежной бури отменили тысячи авиарейсов, почти прервано автосообщение -1

Буря, которая принесла с собой ветер, снег, дождь и град, вызвала транспортный коллапс. Практически прервано автосообщение между городами, так как почти все шоссе превратились в каток. Коммунальные службы не успевают за стихией. Очищенные участки дорог тут же опять засыпает снегом. 

В США из-за снежной бури отменили тысячи авиарейсов, почти прервано автосообщение -4

Из-за обрыва проводов без электричества остались более 200 тысяч человек. В четырех штатах из-за шторма объявлено чрезвычайное положение.

# Снегопады # Фотофакт

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