В США из-за снежной бури отменили тысячи авиарейсов, почти прервано автосообщение

Новости США. Почти три тысячи авиарейсов отменили в США, где на Восточное побережье обрушился мощный снежный шторм, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Буря, которая принесла с собой ветер, снег, дождь и град, вызвала транспортный коллапс. Практически прервано автосообщение между городами, так как почти все шоссе превратились в каток. Коммунальные службы не успевают за стихией. Очищенные участки дорог тут же опять засыпает снегом.