В США из-за аномальной непогоды произошло ДТП с участием более 80 машин. Есть погибший

Из-за аномальной снежной погоды на одной из трасс произошли несколько крупных аварий с участием более 80 автомобилей. В результате столкновений погиб человек, еще более 30 пострадали. На кадрах видно, как грузовики один за другим скользят по дороге, врезаются друг в друга и переворачиваются.