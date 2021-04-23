В США из-за аномальной непогоды произошло ДТП с участием более 80 машин. Есть погибший

Новости США. Транспортный коллапс в американском Висконсине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. Транспортный коллапс в американском Висконсине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Из-за аномальной снежной погоды на одной из трасс произошли несколько крупных аварий с участием более 80 автомобилей. В результате столкновений погиб человек, еще более 30 пострадали. На кадрах видно, как грузовики один за другим скользят по дороге, врезаются друг в друга и переворачиваются.
На обочине оказались разбросаны десятки легковушек. Пострадавших с места происшествия пришлось увозить на автобусах.