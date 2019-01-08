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Напавший на школьников в Пекине оказался сотрудником образовательного учреждения

08 января 2019 15:47
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Новости Китая. Стали известны и другие подробности инцидента. Например, что атаку он совершил из чувства мести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напавший на школьников в Пекине оказался сотрудником образовательного учреждения-1

Как выяснилось, мужчина получил отказ в продлении контракта. После этого он взял молоток и набросился на детей. Пострадали 20 школьников. Все они госпитализированы. Трое серьезно ранены.

# Нападение # Фотофакт

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