Напавший на школьников в Пекине оказался сотрудником образовательного учреждения

Новости Китая. Стали известны и другие подробности инцидента. Например, что атаку он совершил из чувства мести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как выяснилось, мужчина получил отказ в продлении контракта. После этого он взял молоток и набросился на детей. Пострадали 20 школьников. Все они госпитализированы. Трое серьезно ранены.