В Сирии взорвалась цистерна с горючим. Погибли 40 человек, около 50 ранены

Новости Сирии. В результате мощного взрыва на севере Сирии погибли 40 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Сирии. В результате мощного взрыва на севере Сирии погибли 40 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На одной из самых оживленных улиц города Африна взорвалась цистерна с горючим. Около 50 местных жителей были ранены. Среди погибших и пострадавших оказались женщины и дети.
На месте происшествия продолжают работать бригады медиков и спасателей. Серьезный ущерб нанесен окрестным зданиям и автомобилям, которые были припаркованы неподалеку от места ЧП. Полиция пытается выяснить, кто несет ответственность за случившееся.