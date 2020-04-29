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В Сирии взорвалась цистерна с горючим. Погибли 40 человек, около 50 ранены

29 апреля 2020 20:44
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Новости Сирии. В результате мощного взрыва на севере Сирии погибли 40 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Сирии взорвалась цистерна с горючим. Погибли 40 человек, около 50 ранены-1

На одной из самых оживленных улиц города Африна взорвалась цистерна с горючим. Около 50 местных жителей были ранены. Среди погибших и пострадавших оказались женщины и дети.

В Сирии взорвалась цистерна с горючим. Погибли 40 человек, около 50 ранены-4

На месте происшествия продолжают работать бригады медиков и спасателей. Серьезный ущерб нанесен окрестным зданиям и автомобилям, которые были припаркованы неподалеку от места ЧП. Полиция пытается выяснить, кто несет ответственность за случившееся.

# Взрыв # Фотофакт

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