В Сингапуре улицы начали патрулировать роботы-полицейские

Новости Сингапура. В Сингапуре появились роботы-полицейские. Они передвигаются на колесиках и оснащены семью камерами. Цель роботов-полицейских: выявить «нежелательное» социальное поведение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они уже вынесли предупреждения за курение в неположенном месте, неправильную парковку велосипедов и нарушение правил социального дистанцирования. Робот непрерывно записывает происходящее и передает видео в центр управления.