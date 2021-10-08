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В Сингапуре улицы начали патрулировать роботы-полицейские

08 октября 2021 12:49
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Новости Сингапура. В Сингапуре появились роботы-полицейские. Они передвигаются на колесиках и оснащены семью камерами. Цель роботов-полицейских: выявить «нежелательное» социальное поведение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Сингапуре улицы начали патрулировать роботы-полицейские-1

Они уже вынесли предупреждения за курение в неположенном месте, неправильную парковку велосипедов и нарушение правил социального дистанцирования. Робот непрерывно записывает происходящее и передает видео в центр управления.

В Сингапуре улицы начали патрулировать роботы-полицейские-4

В правительстве Сингапура отметили, что роботы не ограничивают права граждан и не проводят их идентификацию. Необходимость железных полицейских вызвана недостатком рабочей силы. Из-за быстрого старения населения полицейский штат стремительно сокращается.

# Полиция # Фотофакт

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