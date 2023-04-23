В Швеции прошли мирные митинги против присоединения к НАТО

Новости Швеции. В Швеции накаляется обстановка на фоне планов страны присоединиться к Североатлантическому альянсу. Против намерения правительства выступили сотни жителей города Гетеборг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Шествие трех сотен человек временно нарушило движение транспорта. Однако в целом митинг оказался мирным способом донести свою позицию до властей. Участники призвали правительство воздержаться от необдуманных решений и вернуться к традиционной политике королевства. Она, напомнили протестующие, подразумевает нейтралитет и свободу от политических блоков.