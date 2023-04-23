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В Швеции прошли мирные митинги против присоединения к НАТО

23 апреля 2023 08:11
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Новости Швеции. В Швеции накаляется обстановка на фоне планов страны присоединиться к Североатлантическому альянсу. Против намерения правительства выступили сотни жителей города Гетеборг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Швеции прошли мирные митинги против присоединения к НАТО-1

Шествие трех сотен человек временно нарушило движение транспорта. Однако в целом митинг оказался мирным способом донести свою позицию до властей. Участники призвали правительство воздержаться от необдуманных решений и вернуться к традиционной политике королевства. Она, напомнили протестующие, подразумевает нейтралитет и свободу от политических блоков.

# Акции протеста # Новости Швеции # Фотофакт

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