Прямой эфир

Европарламент проведет дебаты по референдуму в Каталонии 4 октября в Страсбурге

04 октября 2017 12:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Страсбурга. Европарламент проведет дебаты в Страсбурге 4 октября. В центре внимания депутатов – референдум в Каталонии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они обсудят Конституцию Испании и основные права в свете последних событий. Не обойдут вниманием и жесткое поведение полиции.

Европарламент проведет дебаты по референдуму в Каталонии 4 октября в Страсбурге-1

Напомним, под руководством Мадрида правоохранители всеми средствами препятствовали голосованию на воскресном референдуме. В частности, применили против участников голосования резиновые пули. Всего в ходе столкновений пострадали около 1000 человек.

Европарламент проведет дебаты по референдуму в Каталонии 4 октября в Страсбурге-3

Накануне в Каталонии прошла крупнейшая забастовка против полицейского произвола. Независимость от Испании автономия намерена объявить в ближайшее время, так как (по утверждению каталонской власти) за это высказались 90% проголосовавших.

# Акции протеста # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Пуэрто-Рико число жертв урагана «Мария» возросло вдвое – известно о 34 погибших
04 октября 2017 12:27

В Пуэрто-Рико число жертв урагана «Мария» возросло вдвое – известно о 34 погибших

В Казахстане потерпел крушение самолет с врачами на борту, летевшими к тяжелобольной пациентке
04 октября 2017 10:30

В Казахстане потерпел крушение самолет с врачами на борту, летевшими к тяжелобольной пациентке

В Бразилии 16 человек потратили 1 млн долларов на строительство 500-метрового тоннеля, чтобы ограбить банк
04 октября 2017 09:22

В Бразилии 16 человек потратили 1 млн долларов на строительство 500-метрового тоннеля, чтобы ограбить банк