Европарламент проведет дебаты по референдуму в Каталонии 4 октября в Страсбурге

Новости Страсбурга. Европарламент проведет дебаты в Страсбурге 4 октября. В центре внимания депутатов – референдум в Каталонии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они обсудят Конституцию Испании и основные права в свете последних событий. Не обойдут вниманием и жесткое поведение полиции.

Напомним, под руководством Мадрида правоохранители всеми средствами препятствовали голосованию на воскресном референдуме. В частности, применили против участников голосования резиновые пули. Всего в ходе столкновений пострадали около 1000 человек.